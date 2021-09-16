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Известия.ru

Спецслужбы США назвали сроки восстановления «Аль-Каиды» для атак на страну

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Теракт 11 сентября 2001г.
Теракт 11 сентября 2001г.
Источник изображения: Reuters

Американские спецслужбы предположили, что группировка «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) сможет через 1-2 года восстановить свой потенциал для террористических атак на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник, 14 сентября, глава Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.

«Согласно текущей консервативной оценке, [потребуется] от одного до двух лет для «Аль-Каиды», чтобы создать некоторый потенциал, чтобы по крайней мере угрожать нашей родине», — цитирует Беррье газета The New York Times.

На данном этапе американскому разведсообществу требуется восстановить свои возможности по сбору информации в Афганистане для наблюдения за активностью этой организации, отметил глава разведуправления.

Ранее во вторник директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала страны с наибольшей угрозой терроризма. К ним она отнесла Йемен, Сомали, Сирию и Ирак. При этом Афганистан американская разведка в приоритет не ставит, однако намерена внимательно следить за возможным восстановлением там своих позиций террористическими группировками.

В то же время Хейнс признала, что вследствие вывода войск из Афганистана у Вашингтона стало меньше возможностей по сбору разведывательных данных внутри этой страны.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская разведка предполагает, что много лет назад возможности «Аль-Каиды» столь сильно деградировали, что сейчас группировка не способна организовывать террористические атаки за рубежом. Однако американцы будут соблюдать «предельную бдительность» в отношении восстановления потенциала террористической группировки, а также ее возможностей навредить другим странам вне Афганистана.

Соединенные Штаты ввели свои войска в Афганистан в 2001 году для свержения режима талибов (движение «Талибан» признано террористическим м запрещено в РФ), при которых руководство «Аль-Каиды» базировалось на афганской территории.


7 сентября газета The Guardian сообщила, что США в процессе «войны с террором», которая длится уже 20 лет, посредством авиаударов убили не менее 22 тыс. гражданских. Самым смертоносным в этом плане был 2003 год.

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Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Сирия
Сомали
США
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