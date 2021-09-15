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Ныряющий катер VICTA спустили на воду

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Ныряющий катер VICTA спустили на воду
Ныряющий катер VICTA спустили на воду.
Источник изображения: SubSea Craft

Британская компания SubSea Craft спустила на воду первый прототип скоростного катера VICTA, который способен погружаться под воду и преодолевать некоторое расстояние по типу подводной лодки. Как сообщает Janes, испытания проводятся в Портсмуте, неподалеку от головного офиса компании.

SubSea Craft представила проект VICTA в 2019 году. Скоростной катер, способный погружаться под воду, создается для быстрой и скрытной доставки боевых пловцов на территорию противника. Обычно военных забрасывают туда с вертолета, катера или миниатюрных подводных лодок. Все эти способы сопряжены с риском обнаружения или опасностью для жизни.

VICTA рассчитан на перевозку восьми бойцов с экипировкой. Согласно проекту, в надводном положении он сможет развивать скорость более 55,6 километра в час и преодолевать до 463 километров. В подводное положение катер будет переходить за две минуты. Под водой он сможет передвигаться со скоростью до 14,8 километров в час на расстояние до 46,3 километров.

Корпус VICTA в значительной степени будет выполнен из углеродных композиционных материалов. В надводном положении за его движение будет отвечать двигатель мощностью 725 лошадиных сил, а в подводном — два электромотора, каждый мощностью 20 киловатт. Контролировать глубину погружения катер будет с помощью четырех горизонтальных винтов.

SubSea Craft спустила на воду первый прототип VICTA 9 сентября в Портсмуте, неподалеку от головного офиса компании. По графику компании, с октября по январь катер будут испытывать на суше. После этого в январе и феврале его протестируют на воде, а в феврале и марте — под водой.

В России тоже разрабатывают судно, которое может передвигаться как над водой, так и под водой. Это погружной патрульный корабль «Страж», о котором мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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Страны
Великобритания
Россия
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