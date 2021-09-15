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ТАСС

Морские пехотинцы Балтфлота защитили побережье от десанта на учениях "Запад-2021"

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Было задействовано около 1000 военнослужащих и более 50 единиц колесной и гусеничной техники, в том числе самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона" и бронетранспортеры БТР-82А

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота отработали задачи по противодесантной обороне побережья. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника. По прибытии на место морские пехотинцы БФ выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на втором этапе учения морские пехотинцы провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов вооружения бронетранспортеров БТР-82А, САУ "Нона" по специально оборудованным мишеням, имитирующим быстроходные лодки и десантные средства.

"Всего в учении было задействовано около 1000 военнослужащих и более 50 единиц колесной и гусеничной техники, в том числе самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона" и бронетранспортеры БТР-82А", - сообщили в министерстве.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них принимают участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства России и Белоруссии. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере маневров.

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