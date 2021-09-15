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Российская газета

Россия и Беларусь могут создать единый центр ПВО

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Источник изображения: rg.ru

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" продемонстрировали и новую технику, и новые подходы к управлению войсками.

Одной из новинок "Запада-2021" стало образование единого центра управления войсками ПВО Республики Беларусь и ВКС России. Как сообщается, создана единая система противовоздушной обороны, которая включает в себя силы и средства для разведки, отражения ударов, средств воздушного нападения противника, прикрытия группировок войск. Самое важное, это управление всеми силами и средствами осуществляется из единого центра.

Для организации управления силами и средствами ПВО и ВКС, а также взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. По мнению военных экспертов, использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели. А также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение в автоматизированном режиме.

На учении "Запад-2021" вопросы ведения радиолокационной разведки, обнаружения и уничтожения воздушного противника, управления, взаимодействия и обеспечения отрабатывались в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам, добавили в Минобороны России. Вполне возможно, что, проанализировав эффективность совместного управления белорусско-российских ПВО и ВКС из единого центра, будет принято решение со временем перейти на такой принцип управления и после окончания учений.

Параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Арктике 9 сентября начал Северный флот России. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тысяч военнослужащих.

Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщала пресс-служба Северного флота.

Тем временем

На Юге России на следующей неделе стартуют учения, в которых будет задействовано более шести тысяч военных.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в учениях также будут задействованы порядка 800 единиц вооружения и техники, а также более 40 самолетов и вертолетов.

В пресс-службе отметили, что в ходе маневров восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений Южного военного округа отработают новинки боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечни и на военной базе в Южной Осетии.

В ходе тренировок впервые будут отработаны новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов.

На маневрах будут активно применяться мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Локальные конфликты последнего времени показывают, что ударный беспилотник или дрон-разведчик могут создать большие проблемы боевым подразделениям.

В ходе завершившихся стратегических учений "Запад-2021" на полигонах России и Беларуси впервые были применены смешанные тактические группы борьбы с беспилотниками в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ. Наработанный опыт борьбы с беспилотниками российские военные передают военным государств - членов ОДКБ. Методы борьбы с дронами отрабатываются также на совместных учениях.


Сергей Птичкин, Александр Степанов

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Страны
Белоруссия
Россия
Южная Осетия
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Минoбороны РФ
ОДКБ
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