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ТАСС

Военные из России и Белоруссии показали совместные действия военным атташе из 18 стран

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Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

По данным Минобороны РФ, за маневрами наблюдали представители государств - членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и секретариата Совета министров обороны СНГ, делегации Международного комитета Красного Креста

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил России и Белоруссии продемонстрировали совместные действия военным атташе из 18 иностранных государств на полигоне Обуз-Лесновский в рамках учения "Запад-2021". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Представители военно-дипломатического корпуса на полигоне Обуз-Лесновский наблюдали за совместными действиями подразделений 1-й танковой армии, Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за действиями подразделений наблюдали аккредитованные в Белоруссии представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, семь из которых входят в блок НАТО, а также представители государств - членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и секретариата Совета министров обороны СНГ, делегации Международного комитета Красного Креста.

Ход учений

"В ходе розыгрыша практических действий войска подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь вели бой с передовыми отрядами противника и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Затем совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства противника и его пункты управления", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что войска Западного оперативного командования и 1-й танковой армии навязали подразделениям "противника" ближний огневой бой. Отражение воздушного нападения осуществлялось силами и средствами ПВО общевойсковых соединений и воинских частей, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.

"Прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ. Для обнаружения и подавления системы ПВО условного противника была задействована группа в составе четырех самолетов Су-34 ВКС России. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами", - отметили в Минобороны РФ.

После отражения атак условного противника воинские части 1-й танковой армии и подразделения Вооруженных сил Белоруссии перешли в атаку. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения, в том числе новейшие танки, состоящие на вооружении войск Союзного государства, - Т-72Б3, Т-80У, ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. Они нанесли максимальный урон условному противнику и восстановили первоначальное положение войск, сообщили в ведомстве.

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