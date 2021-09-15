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Известия.ru

Украинские летчики отработали пуски ракет на учениях на границе с Крымом

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia

Украинские летчики морской авиации во время учений в Херсонской области, которая граничит с Крымом, отработали пуски ракет и бомбометание. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе генерального штаба Украины.

«Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены. В тренировках принимали участие два вертолета — Ми-8 и Ми-14ПЧ. <…> Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Пи этом Ми-8 отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям. В пресс-службе добавили, что тренировки проходили в течение нескольких дней.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британской газете Independent указал на то, что границы страны в настоящее время недостаточно защищены.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности страны (СНБО), которое предусматривает увеличение военных расходов в бюджете Украины в ближайшие три года.

Речь идет об увеличении расходов на безопасность и оборону в 2022, 2023 и 2024 годах с учетом военно-политической обстановки. Кабинету министров поручено также предусмотреть в бюджетной декларации «расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП».


Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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