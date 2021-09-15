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РИА Новости

Директор НПК "Кливер" Оксана Врублевская назвала способ противостоять российским кораблям

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Государственные флаги Украины и России, и флаги ВМС Украины и ВМФ России
Государственные флаги Украины и России, и флаги ВМС Украины и ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 14 сентября/ Радио Sputnik. Для противодействия российским кораблям следует использовать "минное вооружение", об этом заявила директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская.

Она отметила, что Украина заметно уступает России по уровню вооружения в Черном море.

По словам Врублевской, для ремонта крейсера требуется 24 миллиона долларов, а стоимость мины составляет 30 тысяч долларов.

В этой связи минное вооружение больше подходит для военной стратегии против кораблей РФ, резюмировала директор научно-производственной корпорации в ходе круглого стола.

Ранее радио Sputnik сообщало, что дело о разливе нефти в Черном море переквалифицировали на более тяжкое.

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Страны
Россия
Украина
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