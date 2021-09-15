Директор НПК "Кливер" Оксана Врублевская назвала способ противостоять российским кораблям

Государственные флаги Украины и России, и флаги ВМС Украины и ВМФ России.

МОСКВА, 14 сентября/ Радио Sputnik. Для противодействия российским кораблям следует использовать "минное вооружение", об этом заявила директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская.

Она отметила, что Украина заметно уступает России по уровню вооружения в Черном море.

По словам Врублевской, для ремонта крейсера требуется 24 миллиона долларов, а стоимость мины составляет 30 тысяч долларов.

В этой связи минное вооружение больше подходит для военной стратегии против кораблей РФ, резюмировала директор научно-производственной корпорации в ходе круглого стола.

Ранее радио Sputnik сообщало, что дело о разливе нефти в Черном море переквалифицировали на более тяжкое.