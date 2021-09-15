Исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Блошенко вошел в состав нового совета директоров РКК "Энергия"

Все места в новом совете заняли представители "Роскосмоса"

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщила о досрочном прекращении полномочий совета директоров и об избрании членов нового совета.

"Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО "РКК "Энергия"", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

Свои места в совете сохранили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев, заместитель генерального директора "Роскосмоса" Михаил Хайлов, исполнительные директора госкорпорации - по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, по экономике Павел Суворов и по контрактно-договорной работе "Роскосмоса" Георгий Форсов.

Из состава совета исключен начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО Территориального управления Росимущества Московской области Илья Шкарбан и первый замглавы "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

Новыми членами совета стали исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко и главный эксперт департамента экономической безопасности "Роскосмоса" Константин Романов.