В США назвали проблемы палубной авиации России

В США назвали главные проблемы самолетов палубной авиации России. Недостаточная боевая нагрузка Су-33 и низкая дальность полета МиГ-29К мешают им стать основными инструментами проецирования силы. К такому выводу пришли авторы портала 19FortyFive.

Автор материала отмечает, что для защиты обширных границ СССР в стране создали тяжелые авианесущие крейсеры (ТАВКР), которые объединили функции авианосца и носителя противокорабельных ракет. Изначально на кораблях базировались самолеты Як-38, но недостаточные характеристики самолета привели к его списанию.

Заменой Як-38 стал самолет Су-33, который является модификацией Су-27. Палубный самолет получил модернизированное шасси, складное крыло и двигатель АЛ-31Ф3. Также Су-33 получил возможность эффективно атаковать надводные цели.

Су-33 оказался слишком большим для палубы ТАВКР «Адмирал Кузнецов», а его арсенал не позволяет полноценно выполнять функции ударного самолета. Это делает Су-33 «нежизнеспособным» в качестве основного палубного истребителя ТАВКР, резюмирует автор.

В 2009 году Военно-морской флот России принял решение о замене Су-33 на МиГ-29К в качестве основного палубного самолета. Это позволит увеличить авиакрыло ТАВКР до 36 самолетов. В 19FortyFive назвали такое решение «понижением», которое обусловлено худшей маневренностью и меньшей дальностью полета МиГ-29К. В то же время, новый самолет обладает большим арсеналом средств для борьбы с наземными целями и современным радаром «Жук-МЭ».

В августе стало известно о сдвиге сроков ремонта ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Докование корабля пройдет в следующем году. Это обусловлено тяжелыми погодными условиями, в которых происходит подготовка к процедуре.

Даниил Иринин