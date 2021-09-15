Шойгу: Все военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременные выплаты

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все российские военнослужащие получили 15 тысяч рублей в качестве единовременных выплат. Военным пенсионерам произвели выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом глава военного ведомства сообщил, выступая на совещании президента РФ с правительством и руководством партии "Единая Россия".

По его словам, выплату в 15 тысяч рублей получили и курсанты, которые проходят службу по состоянию на 31 августа текущего года.

"Также, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом от 24 августа о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим пенсию, пенсионерам Вооруженных сил Министерства обороны единовременно выплачено по 10 тысяч рублей", - доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

Александр Степанов