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Российская газета

Шойгу: Все военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременные выплаты

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Источник изображения: rg.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все российские военнослужащие получили 15 тысяч рублей в качестве единовременных выплат. Военным пенсионерам произвели выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом глава военного ведомства сообщил, выступая на совещании президента РФ с правительством и руководством партии "Единая Россия".

По его словам, выплату в 15 тысяч рублей получили и курсанты, которые проходят службу по состоянию на 31 августа текущего года.

"Также, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом от 24 августа о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим пенсию, пенсионерам Вооруженных сил Министерства обороны единовременно выплачено по 10 тысяч рублей", - доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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