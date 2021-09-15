Путин назвал одной из задач в Тульской области диверсификацию оборонных предприятий

Также президент отметил, что тема повышения среднего уровня дохода людей в регионе является одной из проблемных точек

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал диверсифицировать "хорошо представленную" в Тульской области "оборонку" и развивать промышленность в целом, чтобы обеспечить рост реальных доходов жителей региона.

Во время онлайн-встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым Путин отметил, что тема повышения среднего уровня дохода людей в регионе является одной из проблемных точек.

"Нужно думать о том, как создавать новые производства, высокотехнологичные, хорошо оплачиваемые, чтобы реальные доходы граждан в Тульской области подрастали", - сказал глава государства.

Он отметил, что промышленность в области "очень развита, традиционные отрасли есть, оборонка представлена очень хорошо".

"Нужно диверсифицировать ее. Это одна из задач, которая и перед нами, и перед вами тоже стоит как перед главой региона", - добавил Путин.