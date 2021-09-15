На учениях "Запад-2021" задействовали стратегический бомбардировщик

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический бомбардировщик Ту-95МС отработал прорыв зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника в ходе учения "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнил проверку системы ПВО Западного военного округа. Данное мероприятие проходило в рамках совместного стратегического учения "Запад-2021", - заявили в Минобороны.

"В ходе планового полёта отрабатывался прорыв зоны ПВО условного противника и тактическое уничтожение наземных сил противоракетной обороны в условиях противодействия средствам радиоэлектронного подавления", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что после выполнения задачи самолёт вернулся на аэродром базирования.

Самолёты Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь"), как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Как сообщал "Интерфакс", учения "Запад-2021" проходят на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" участвует до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал Западный военный округ.