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Интерфакс-АВН

Военные РФ провели антитеррористические учения в Киргизии на фоне ситуации в Афганистане

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Военнослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - На территории объединенной российской военной базы Кант в Киргизии прошла тренировка по противодействию терроризму, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие отразили нападение условных боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части, а также оцепили периметр и провели инженерную разведку подъездных путей", - говорится в сообщении.

В учении задействованы военнослужащие дежурных сил, подразделений противодействия терроризму и военной комендатуры.

Антитеррористические учения российских военных на базе в Киргизии проходят на фоне ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

У ОДКБ нет планов отправлять войска в Афганистан, заявил 31 августа генеральный секретарь организации Станислав Зась. "Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ - это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", - сказал Зась.

В августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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