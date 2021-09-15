Российские военные на фоне обстановки в Афганистане провели в горах Таджикистана учения со стрельбой из танков

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Танкисты российской военной базы в Таджикистане провели учениях с боевыми стрельбами из танков Т-72 на горном полигоне "Ляур".

"Военнослужащие отработали такие тактические действия как выход подразделений в район боевого применения и переход от обороны к наступлению. Наводчики-операторы и командиры боевых машин в сложных условиях горной местности совершенствовали навыки стрельбы из 125-мм автоматической пушки 2А46 по появляющимся и движущимся целям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, в ходе тренировки экипажи выполнили нормативы по подготовке вооружения танка к стрельбе, выбору огневых позиций, разведке целей и наблюдению за полем боя.

10 сентября начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханиф Беглов сообщил, что российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы.

Учения российских танкистов в горах Таджикистана проходят на фоне ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

11 сентября министерство обороны РФ сообщило о передаче вооруженным силам Таджикистана партии из 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М, стрелкового оружия, средств ближнего боя и имущества радиационной, химической и биологической защиты.

Российские военные заявили, что вооружение поставлено в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Таджикистана.

"На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны", - заявил 11 сентября заместитель командующего войсками (ЦВО) Евгений Циндяйкин на церемонии передачи вооружения в Душанбе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Летом этого года и в начале сентября российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением и военной техникой.

Россия в августе провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

7-9 сентября в Киргизии состоялись учения ОДКБ "Рубеж-2021", в котором были задействованы более 1 тыс. военных из России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Россия направила на эти маневры около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.

Зайнетдинов сообщал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.