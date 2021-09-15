Израиль продаёт «Чайку» на Восток

Израильские системы противолодочной борьбы нашли заказчика на Востоке. Вчера, 13 сентября, пресс-служба компании Elbit Systems объявила о подписании крупного контракта «с военно-морским силами страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Контракт общей стоимостью порядка $56 млн включает в себя поставку беспилотных катеров Seagull (англ. — «чайка»), буксируемых сонаров и вспомогательного оборудования для них. Детали сделки не разглашаются. Известно, что оборудование будет передано заказчику в течение года.

Промо-ролик беспилотного катера Seagull

Seagull — относительно небольшой и быстроходный катер. Длина дрона составляет 12 м, скорость движения — до 32 узлов. Аппарат может нести до 2,5 т полезной нагрузки, автономность плавания достигает 4 суток. Дальность действия радиосвязи — до 100 км при условии прямой видимости, при этом оператор сможет одновременно управлять двумя беспилотными катерами.

По замыслу разработчиков, комплект Seagull должен состоять из двух беспилотных катеров, один из которых будет оснащён системой датчиков, сонаров и радаров, а также системами вооружения, а второй — роботами-разведчиками. При обнаружении угрозы второй катер должен будет подтвердить её, после чего оператор или искусственный интеллект компьютерной программы даст первому катеру команду на уничтожение.