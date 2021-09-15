Войти
Naked Science

Кровь, моча, пот и слезы космонавтов помогли создать бетоноподобный материал

525
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Материал, созданный из реголита, смешанного с белками крови и мочевиной космонавтов, предлагают использовать для строительства домов на Марсе и Луне. По прочности этот биокомпозит не уступает бетону.

Первая миссия на Марс с экипажем, вероятно, будет самой технологически сложной задачей из когда-либо предпринятых человечеством. Среди прочего такой полет сопряжен с непомерно высокой стоимостью и количеством времени, которые потребовались бы для доставки грузов на поверхность Красной планеты: к примеру, перевозка одного кирпича обошлась бы в два миллиона долларов. Значит, колонизаторам придется искать способы эксплуатировать ресурсы непосредственно на месте.

По мнению ученых из Манчестерского университета (Великобритания), из-за затрат первые миссии будут использовать реголит — остаточный грунт, продукт космического выветривания породы — в качестве основного материала при возведении жилищ, защищающих от радиации и метеоритов. Однако, чтобы избежать эрозии (например, из-за пыльных бурь), реголит нужно стабилизировать.

Как рассказывается в пресс-релизе на сайте вуза, с этой целью команда Аледа Д. Робертса разработала бетоноподобный материал, вдохновившись древними техниками, в которых в известковый раствор подмешивали кровь животных, в частности свиней: она регулировала рост кристаллов карбоната кальция. В одном исследовании такой метод описывали как «одно из самых важных технологических изобретений в истории архитектуры Китая».

«Мы изучили использование человеческого сывороточного альбумина — обычного белка, получаемого из плазмы крови — как связующего вещества в моделировании лунного и марсианского реголитов для производства так называемых внеземных биокомпозитов. По сути, альбумин, производимый астронавтами in vivo, можно извлекать на полунепрерывной основе и объединять с лунным или марсианским реголитом, тем самым получая «камень из крови», — пишут ученые.

Небольшая напечатанная на 3D-принтере структура, созданная из имитации марсианской почвы и продуктов человеческого организма

Источник изображения: Манчестерский университет

При помощи этих простых растворимых в воде белков крови удалось получить материал прочностью на сжатие в 25 мегапаскалей, то есть сравнимый с обычным бетоном (от 20 до 32 мегапаскалей). Альбумины «сворачивались», образуя «бета-листы», которые расширяются наружу, чтобы удерживать материал вместе. «Включение мочевины, которую можно извлечь из мочи, пота или слез космонавтов, способен в некоторых случаях дополнительно повысить прочность на сжатие более чем на 300 процентов. Наиболее эффективный состав имеет среднюю прочность на сжатие в 39,7 мегапаскаля. Кроме того, мы показали, что структуры можно распечатывать на 3D-принтере», — добавили авторы разработки.

По расчетам, шесть астронавтов, отправившихся с двухлетней миссией на Красную планету, смогут произвести более 500 килограммов такого бетоноподобного материала (к слову, его назвали AstroCrete). В результате каждый колонизатор смог бы создать достаточно AstroCrete, чтобы постепенно расширять среду обитания для новых членов экипажа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Продукция
Небо РЛК
Проекты
Луна
Марс
ЯО
Похожие новости
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
25.01.2021
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
09.10.2019
Союз покорителей Марса
31.08.2018
"Космическая одиссея 2001 года" спустя полвека: что сбылось, а что нет
03.04.2018
"Космическая одиссея 2001 года" спустя полвека: что сбылось, а что нет
16.02.2018
Анатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:02
  • 33
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 14:01
  • 27
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?