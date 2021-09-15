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РИА Новости

Путин: российская армия по многим направлениям является уникальной, весь мир это знает

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская армия по многим направлениям является уникальной, многое сделано для ее оснащения, но и военнослужащие должны чувствовать комфорт и заботу со стороны властей, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но безусловно она должна находиться в надежным руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства", - сказал Путин на совещании с правительством при участии "Единой России".

По словам президента, Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами. "Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем", - добавил он.

Путин также обратил внимание министра обороны Сергея Шойгу на выплаты военным пенсионерам.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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