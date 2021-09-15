Полевой лагерь для подготовки боевых резервов создали в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии заканчивают обустройство полевого лагеря, в который для подготовки будут приезжать подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС). Готовность лагеря проверил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

- Граждане, пребывающие в запасе и изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооруженными Силами России о пребывании в резерве, содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путем прикрепления каждого из них к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, с периодическим проведением с ними учебных занятий по восстановлению или приобретению военных умений и навыков, - отметил Дворников.

Жить в лагере резервистам предстоит в современных и надежных казармах, где есть телевизоры, комнаты досуга, душевые и другие удобства. Также на базе лагеря заработает столовая и банно-прачечный комбинат.

Обучение на полигоне будет проходить по нескольким направлениям. В частности, здесь подразделения резерва смогут научиться обеспечивать охрану особо важных объектов, поддерживать правопорядок и участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Михаил Сухарев