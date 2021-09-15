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Российская газета

Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" на полигоне Телемб в Бурятии.

Как передает пресс-служба Центрального военного округа, в регионе начался основной этап летно-тактического учения. По замыслу тренировки, экипажи обнаружили воздушные цели с помощью бортовой радиолокационной станции "Заслон-М". После чего открыли огонь ракетами большой дальности по воздушным мишеням "Стриж" в ближних слоях стратосферы.

Всего во время практического этапа было выполнено более двух десятков вылетов. Учение завершится в середине сентября. Всего в тренировках задействована дюжина самолетов, в том числе перехватчики МиГ-31БМ, транспортники Ан-12 и Ан-26, а также около ста военнослужащих - летчики, инженеры и техники, специалисты группы обеспечения и управления полетами.


Татьяна Воробьева

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