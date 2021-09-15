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Интерфакс-АВН

Путин заявил о необходимости увеличения доходов российских военных с учетом ситуации в экономике и уровня инфляции

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Доходы российских военных должны расти с учетом ситуации в экономике и уровня инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В том числе, это касается денежного содержания и выплат военным пенсионерам, мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, надо которыми надо подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией и так далее. Эту работу мы продолжим и дальше", - сказал Путин во вторник на совещании с правительством и руководством партии "Единая Россия".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал на совещании, что все российские военнослужащие получили единовременные выплаты по 15 тыс. рублей, пенсионеры вооруженных сил - по 10 тыс. рублей.

"Я знаю, что министерство обороны и вы всегда уделяете большое очень внимание социальным вопросам, социальной поддержке военнослужащих и членов их семей. Очень многое сделано для обеспечения жильем - и постоянным, и служебным. Вопросы решаются достаточно оперативно, но есть еще над чем работать. В этом смысле просил бы вас и дальше уделять необходимое внимание именно этому направлению", - сказал в ответ Путин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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