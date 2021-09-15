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Известия.ru

Шойгу рассказал о получении выплат военнослужащими и военными пенсионерами

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременные выплаты в размере 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно. Об этом 14 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством России и руководством партии «Единая Россия».


«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим Вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», — заявил министр.

Кроме того, он отметил, что пенсионерам Минобороны также было единовременно выплачено по 10 тыс. рублей.

13 сентября президент поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Так, при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов правительству необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Также по итогам 2021 года он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Решение было принято на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции. 24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Спустя семь дней глава государства подписал указ о единовременной выплате военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что порядка 45 млн россиян получат единовременные выплаты, инициированные Путиным. Он уточнил, что правительство оперативно сделало всё для выделения более 430 млрд рублей на выплаты.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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