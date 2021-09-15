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Известия.ru

Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российскую армию по многим критериям можно назвать уникальной, заявил в понедельник, 14 сентября, президент России Владимир Путин на совещании с правительством при участии партии «Единая Россия».


«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но, безусловно, она должна находиться в надежным руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», — сказал глава государства.

Как указал российский лидер, в последние годы Минобороны уделяет много внимания этим вопросам.

«Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем», — подчеркнул Путин.

23 августа президент заявил, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире. Он также отметил, что российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники. В связи с этим он выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию.

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Россия
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Путин Владимир
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3 комментария
№1
15.09.2021 02:38
Соединенные Штаты приблизились к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Об этом в понедельник заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, отметив, что такое оружие обладает огромным потенциалом.
https://www.warandpeace.ru/ru/news/view/159505/
Пора нам догонять с этими недолазерами-суперпрожекторами.
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№2
15.09.2021 13:49
О приближении к управлению термоядерным синтезом тоже многие заявляют... Уже лет 50.
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№3
15.09.2021 13:56
Кстати, лазер - это тоже направленная энергия.
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