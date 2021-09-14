Войти

Александр Ведров: «Мы на 100 процентов открыты для создания совместных предприятий»

444
0
0
Александр Ведров
Александр Ведров.
Источник изображения: militarynews.ru

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» известен массовой аудитории как разработчик и создатель лучших в мире систем и комплексов ПВО - ЗРС С-500 «Прометей», С-400 «Триумф», систем С-350 и С-300В4, комплексов «Бук-М3», «Тор-М2» и других.


Однако оборонный холдинг с каждым годом расширяет спектр своей гражданской продукции для целого ряда отраслей российской промышленности.


По словам замглавы холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александра Ведрова, специалисты ведут отбор наиболее перспективных проектов в рамках диверсификации, и, если проект признается потенциально интересным, он отправляется на реализацию на подходящее по мощностям и кадрам дочернее предприятие:


«Мы на 100 процентов открыты для создания совместных предприятий с любыми частными организациями, с физическими лицами, иностранными компаниями. Идеи потенциальных компаньонов – наша реализация, итог – взаимовыгодное индустриальное партнерство. Мы открыты для взаимодействия со всеми. Главное – чтобы наш будущий партнер обладал чем-то осязаемым: патент, конструкторская документация, «ноу-хау», - отмечает Александр Ведров.


По словам Ведрова, на предприятиях уже имеются необходимая документация и ряд методических рекомендаций по диверсификации:


«Концерном определены шесть основных направлений в которых мы работаем: это транспорт, ТЭК, медицина, связь, ЖКХ, и так называемое промышленное производство, «производство средств производства»: станки, системы вторичной переработки сырья, обслуживание складов, стендовое оборудование, безэховые камеры, инструменты и прочие вещи. Всё это рыночные истории, но они не только продаются партнерам, а еще и помогают нам закрывать потребности своих предприятий», - уверен Александр Ведров.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Бук ЗРК
Медицина
Тор ЗРК
Похожие новости
26.04.2021
Концерну "Алмаз - Антей" исполнилось 19 лет
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
13.06.2017
Ян Новиков: "Видим, но не сбиваем"
19.03.2015
"Зенитная ракетная система пятого поколения С-500 сможет решать весь спектр задач противовоздушной и противоракетной обороны"
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:43
  • 14
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 18:48
  • 29
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 14:10
  • 2
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?
  • 14.09 03:23
  • 5
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М