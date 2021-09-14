Александр Ведров: «Мы на 100 процентов открыты для создания совместных предприятий»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» известен массовой аудитории как разработчик и создатель лучших в мире систем и комплексов ПВО - ЗРС С-500 «Прометей», С-400 «Триумф», систем С-350 и С-300В4, комплексов «Бук-М3», «Тор-М2» и других.

Однако оборонный холдинг с каждым годом расширяет спектр своей гражданской продукции для целого ряда отраслей российской промышленности.

По словам замглавы холдинга «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александра Ведрова, специалисты ведут отбор наиболее перспективных проектов в рамках диверсификации, и, если проект признается потенциально интересным, он отправляется на реализацию на подходящее по мощностям и кадрам дочернее предприятие:

«Мы на 100 процентов открыты для создания совместных предприятий с любыми частными организациями, с физическими лицами, иностранными компаниями. Идеи потенциальных компаньонов – наша реализация, итог – взаимовыгодное индустриальное партнерство. Мы открыты для взаимодействия со всеми. Главное – чтобы наш будущий партнер обладал чем-то осязаемым: патент, конструкторская документация, «ноу-хау», - отмечает Александр Ведров.

По словам Ведрова, на предприятиях уже имеются необходимая документация и ряд методических рекомендаций по диверсификации:

«Концерном определены шесть основных направлений в которых мы работаем: это транспорт, ТЭК, медицина, связь, ЖКХ, и так называемое промышленное производство, «производство средств производства»: станки, системы вторичной переработки сырья, обслуживание складов, стендовое оборудование, безэховые камеры, инструменты и прочие вещи. Всё это рыночные истории, но они не только продаются партнерам, а еще и помогают нам закрывать потребности своих предприятий», - уверен Александр Ведров.