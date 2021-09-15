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Российская газета

ТОС-1А и "Земледелие" впервые действовали вместе на учениях "Запад-2021"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие" и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" на стратегических учениях "Запад-2021" впервые были привлечены к выполнению совместных боевых задач.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, эта технику задействовали на полигоне Мулино в Нижегородской области во время розыгрыша практических действий основного этапа.

В ходе отражения наступления условного противника десять "Солнцепеков" обрушили на вражеские боевые порядки неуправляемые реактивные снаряды с термобарическими боевыми частями. Одновременно комплексы "Земледелие" осуществили дистанционную установку минных полей.

В результате колонны противоборствующей стороны получили значительный урон и прекратили попытки продвижения.

Комплекс "Земледелие" способен залпами 122-мм боеприпасов создать преграду из противотанковых и противопехотных мин на дальности до 15000 метров.

ТОС-1А уже были опробованы в реальных горячих точках, например, в Ираке и Сирии. Выполненные на шасси основных боевых танков, они могут уничтожать цели на дистанции до 6000 метров.

Также в ходе отработки практических действий инженерные подразделения Западного военного округа создали взрывным способом противотанковый ров протяженностью до 1000 метров.


Алексей Брусилов

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