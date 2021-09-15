The Economist (Великобритания): Россия проводит крупнейшие учения в Европе за последние 40 лет

Учения «Запад-21» — признак дальнейшего сближения России и Белоруссии. Редакция очень беспокоится за Польшу, — а вдруг они нападут на нее, ведь от границы до Варшавы всего 200 км! Такого беспокойства она не высказывала в мае, когда НАТО проводила учения в Эстонии, от границы с которой до Петербурга всего 160 км.

Учения "Запад" 1981 года с участием до 150 000 военнослужащих со всех концов СССР и его государств-сателлитов из стран Варшавского договора стали крупнейшими по охвату за всю историю Советского Союза. Всем ностальгирующим по холодной войне наверняка будет приятно узнать, что учения этого года, начавшиеся 10 сентября, могут оказаться еще масштабнее. Если верить министерству обороны России, "Запад-21" может собрать до 200 000 военнослужащих из России, Белоруссии и ряда других стран - это больше самых крупных учений НАТО за последнее время. И это отражает как напряженность отношений с Россией, так и ее сближение с Белоруссией.

Но сможет ли "Запад-21" действительно посоперничать по размаху со зрелищем 1981 года, еще вопрос. Отчасти потому, что Россия то преуменьшает масштабы своих учений по дипломатическим причинам, то, наоборот, всячески их приукрашивает, чтобы запугать своих врагов. По условиям Венского документа от 1990 года, призванного укрепить доверие между Россией и Западом, учения с участием более 13 000 военнослужащих должны декларироваться заранее и быть открыты иностранным наблюдателям. В последние же годы Россия упорно представляет масштабные учения чередой отдельных, более мелких, на которые эти правила не распространяются.

Такие же ухищрения пошли в ход и для "Запада-21". Белоруссия сообщила, что выставит 12 800 военнослужащих - удобным образом ниже установленного порога. Россия же заявила, что на её территории примут участие не более 6 400 человек, но тут же повторила цифру в 200 000 военнослужащих. Америка попросила Россию разъяснить "очевидное несоответствие", как отметил представитель Госдепартамента. Истинная цифра, скорее всего, где-то посередине, хотя и ближе к верхнему пределу. "Российское военное руководство, судя по всему, надеется, что западные СМИ сообщат преувеличенные цифры, - считает эксперт по российским вооруженным силам Центра военно-морских проблем Майкл Кофман (Michael Kofman). - Это подтвердит масштаб учений и их успех". Хотя формально учения проходят с 10 по 16 сентября, войска и техника останутся на местах еще несколько месяцев, а некоторые - еще дольше, как это произошло после массированной переброски войск к рубежам Украины этой весной.

Впрочем, Запад беспокоит не только масштаб "Запада-21". Учения проходят не только в России, но и в Белоруссии, где находятся тысячи российских военнослужащих. "Западу-81" предшествовал политический кризис в Польше и накалявшиеся протесты против тогдашнего коммунистического руководства, но сегодняшняя обстановка тоже неспокойна. После поражения на выборах в августе 2020 года диктатор Белоруссии Александр Лукашенко жестоко разогнал протесты и неуклонно сближается с Кремлем. 9 сентября в Москве Лукашенко встретился с президентом Путиным в шестой раз за последний год и объявил о своей готовности к ""еще более тесной" военной, политической и экономической интеграции". Владимир Путин со своей стороны отметил, что с сентября по конец 2022 года российские кредиты Белоруссии превысят 600 миллионов долларов.

Учения "Запад-21" олицетворяет собой это панибратство. По легенде, некие западные агрессоры - вымышленные государства Нярис (читай: Литва), Поморие и Полярная Республика (обе - Польша) - создают внутри Белоруссии незаконные сепаратистские банд-формирования и международные террористические организации и в конечном счете в нее вторгаются. Россия и Белоруссия переходят в решительное контрнаступление, чтобы освободить страну. Все это перекликается с давними страхами России насчет прозападных "цветных революций" на бывших советских территориях: потрясения в Белоруссии придают военным играм современный резонанс.

По словам Кофмана, первые сведения с учений говорят в том, что российские войска выдвинулись намного дальше на запад, чем в прошлый раз, - и следовательно ближе к белорусской границе с Польшей. Часть маневров развернется в районе Бреста, прямо на границе, всего в 200 километрах от Варшавы. Кроме того, в начале учений Россия направила в Гродно, где весной уже создала совместный центр, систему ПВО. Гродно находится недалеко от точки, где сходятся Белоруссия, Польша и Литва. Наконец, в этом году в учениях "Запад" впервые примут участие белорусские резервисты.

От всего этого Польше не по себе. 6 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, почему правительство хочет продлить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией, объявленное на прошлой неделе. По мнению Моравецкого, это во многом ответ на приток беженцев, через которых Минск рассчитывает надавить на Польшу и других соседей, но надвигавшиеся учения тоже не могли не сказаться.

Оттого, что "Запад-21" спровоцировал такую реакцию, Кремлю должно быть приятно. Хотя военные расходы России значительно уступают американским и отстают от китайских, ее вооруженные силы за последние 15 лет круто изменились. Из оборванной и громоздкой постсоветской махины, никак себя не показавшей себя в войне 2008 года против Грузии, они превратились в компактную, маневренную и смертоносную организацию с многолетним боевым опытом на Украине и в Сирии. Смысл учений наподобие "Запада" - не только упрочить готовность России к большой войне и совместные действия с Белоруссией, но и похвастаться прогрессом перед потенциальными противниками. "Запад-21" охватывает не только традиционные наземные, воздушные и морские наступательные операции вплоть до Арктики, - в них примет участие сухопутный боевой робот "Уран-9" и пройдут крупнейшие в истории учения по радиоэлектронной борьбе.

И наконец, учения дают возможность для военной дипломатии, подчеркивая, что России, хоть она и изгой на Западе, хватает друзей в других местах. Участвуют несколько сот военнослужащих из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, в том числе на российских танках. Китай не участвует, но в прошлом месяце провел с Россией масштабные учения в северо-западной провинции Нинся.

Для всех из них Белоруссия стала близким другом. Раньше Лукашенко опасался господствующего присутствия России у себя в стране, но ему пришлось обратиться к ней за помощью, чтобы раздавить демократическое движение. В прошлом именно Белоруссия выступала стойким защитником западного фланга России. Сейчас, объясняет Анна Мария Дынер (Anna Maria Dyner) из Польского института международных отношений, сложилась ситуация, когда, наоборот, Россия пытается защитить Белоруссию. По ее словам, акцент на том, кто кого защищает, с 2017 года, когда состоялись прошлые учения "Запад", поменялся.

Неуверенность Лукашенко Путину на руку, но при этом может обернуться помехой. Россия, хотя и обожает играть мускулами, втягиваться в конфликт не намерена. "Впервые возник реальный риск неумышленных вооруженных инцидентов на белорусской границе, - предупреждает Артем Шрайбман из Московского центра Карнеги, - не потому, что одна сторона планирует напасть на другую, а из-за ожиданий взаимных провокаций и склонности трактовать шаги друг друга в самом враждебном свете". Лукашенко так нервничает и так зол на своих европейских соседей, что вообразить себе случайную вспышку нетрудно.

Редакционная статья