Hürriyet (Турция): демонстрация технологической мощи! Россия вывела на поле боя умного боевого робота

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» являются одной из крупнейших демонстраций силы за последние годы, пишет автор. Но самым большим сюрпризом, по его мнению, стал пехотный боевой робот «Платформа-М», оснащенный искусственным интеллектом и способный открывать огонь по противнику, не получая разрешения из центра.

На учениях "Запад-2021", проводимых совместно с Белоруссией, переживающей проблемы в отношениях с Европой, Россия вывела на сцену боевого робота с искусственным интеллектом. Россия утверждает, что боевая машина под названием "Платформа-М" благодаря искусственному интеллекту способна определять цели и двигаться самостоятельно. Платформа может работать на протяжении десяти часов.

Москва показала, что начала серьезно готовиться к войнам будущего - без участия человека. В учениях "Запад-2021" на западных рубежах, за которыми наблюдает и президент России Владимир Путин, Кремль впервые применил пехотного робота "Платформа-М" с искусственным интеллектом.

Одновременно на девяти полигонах

Совместные учения России и соседней Белоруссии проходят с 9 сентября на девяти полигонах вблизи западных границ. В учениях, проводимых двумя странами - стратегическими партнерами, также принимают участие Армения, Казахстан, Киргизия, Индия и Монголия с ограниченным военным контингентом. А страны НАТО даже не направили наблюдателей на демонстрацию силы, организованную Россией, заявив: "Мы не получали приглашения".

Пехотный боевой робот

Самым большим сюрпризом учений "Запад-2021" стал пехотный боевой робот "Платформа-М", впервые вышедший на поле боя. Этот робот, разработка которого началась еще в 2015 году, был представлен как отдельная боевая единица, оснащенная искусственным интеллектом. Тот факт, что умный робот впервые используется в Калининградской области, которая отделена от материковой части России, комментируется как решение возможных проблем с отправкой войск в этот регион. Согласно заявлению Министерства обороны России, робот, испытанный в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, успешно прошел испытания в рамках операций по борьбе с агрессивными террористическими формированиями в границах населенных пунктов, уничтожению предполагаемой бронетехники противника, а также проделыванию проходов в минных полях.

Возможности искусственного интеллекта

Пехотый боевой робот "Платформа-М" спроектирован в виде гусеничной машины, напоминающей миниатюрный танк. Робот, достигающий веса 800 килограммов вместе с вооружением, может работать на дальности 1,5 километра в течение десяти часов. Оператор, находящийся в командном центре, может направлять робота к цели. При этом самая интересная особенность боевого робота "Платформа-М" заключается в том, что он, как было объявлено, оснащен искусственным интеллектом. Согласно заявлению российской стороны, робот, используя алгоритмы искусственного интеллекта, может самостоятельно осуществлять идентификацию "свой" - "чужой" на поле боя и открывать огонь по противнику, не получая разрешения из центра. На машине размещаются четыре гранатомета, которые могут использоваться против боевой техники, а также автомат Калашникова, стреляющий пулями калибра 7,62 миллиметра, для уничтожения живой силы противника. Тем временем вес военного оборудования на роботе составляет около 300 килограммов.

Сигнал о передовых технологиях

В учениях также был впервые использован беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Форпост", усилия по созданию которого Россия особенно активизировала после Второй карабахской войны. На передний план выходит технология "стелс" (малозаметности для радаров), которой отличается данный российский БПЛА, способный длительное время находиться в воздухе. Министерство обороны России сообщило, что аппарат "Форпост", оснащенный рядом разведывательных систем наблюдения, будет использоваться для обнаружения целей в современных боевых действиях.

Участвуют 200 тысяч военнослужащих

Учения "Запад-2021", проводимые совместно Россией и Белоруссией, являются одной из крупнейших демонстраций силы за последние годы.

В учениях участвует 200 тысяч человек личного состава, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, а также 240 орудий и 15 кораблей, выполняющих маневры в Балтийском море.

Начальник Генерального штаба Белоруссии, генерал Виктор Гулевич, дав понять, что для Белоруссии нынешние учения имеют большее значение, чем для России, заявил: "Этими учениями мы показываем Западу, что они не могут говорить с Белоруссией, Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с позиции силы".

Министерство обороны России употребило более умеренные выражения и заявило, что учения "Запад-2021" не направлены против третьих стран.

Украинская армия закупает четыре турецких комплекса БПЛА

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что Украина планирует закупить еще четыре комплекса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) в 2021-2022 годах. Залужный в интервью информационному агентству "Report" напомнил, что в нынешнем году Украина уже приобрела один комплекс "Байрактар ТБ2". "Кроме того, в будущем мы намерены включить в свой состав арсенал таких дронов отечественного производства", - сказал Залужный. В 2019 году Вооруженные силы Украины закупили у Турции шесть БПЛА "Байрактар ТБ2" и три наземные станции управления. В июле этого года Военно-морским силам Украины был передан один комплекс БПЛА "Байрактар ТБ2".

Израиль представил своего боевого робота

Израиль разработал новую роботизированную боевую машину. Четырехколесный полноприводный робот был произведен отделом "REX MKII" государственной израильской компании "Israel Aerospace Industries" (IAI). Заместитель руководителя подразделения автономных систем компании Рани Авни (Rani Avni) отметил, что робот управляется планшетом и может быть оснащен двумя пулеметами, камерами и датчиками. Дистанционно управляемую платформу планируется использовать для выполнения таких задач, как патрулирование, разведка, слежение. До сих пор Израиль применял роботизированную платформу меньшего размера под названием "Jaguar" для патрулирования границы с Газой и поддержания блокады.

Северная Корея испытала крылатую ракету

Северная Корея испытала новую "крылатую ракету большой дальности". Северокорейское государственное агентство объявило об успешном проведении испытаний. Согласно государственным СМИ, испытания проводились в субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, в ходе всех испытаний ракеты преодолели расстояние более 1,5 тысячи километров примерно за два часа. Эта дальность действия охватывает значительную часть Японии. Британская "Би-би-си" (BBC) написала, что проведенное испытание крылатой ракеты не нарушает запрета Совета Безопасности ООН по баллистическим ракетам. Баллистические ракеты приводятся в действие носителем и движутся по дугообразной траектории, в то время как крылатые ракеты работают на реактивном двигателе и летят на меньшей высоте.

Нердун Хаджиоглу (Nerdun Hacıoğlu)