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Российская газета

Талибы нашли баллистические ракеты Афганистана

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Источник изображения: rg.ru

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) обнаружило в Панджшерском ущелье элементы советских оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус" - в том числе баллистические ракеты Р-17, пишет Dambiev.

ОТРК 2К72 выпускался в Советском Союзе в 1962-1987 годах и до сих пор стоит на вооружении ряда стран. В том числе комплекс "Эльбрус" имелся у ракетного батальона министерства госбезопасности республики Афганистан. Понятно, при хранении под открытым небом ракеты комплекса давно вышли из строя, да и сроки годности давно истекли.

Одноступенчатая жидкостная баллистическая ракета "Эльбруса" имеет взлетную массу 5,8 тонны, способна летать на 300 километров и может нести термоядерный заряд - полезная нагрузка ракеты около тонны. При этом коэффициент вероятного отклонения Р-17 почти полкилометра. Комплекс использовался в ряде войн на Ближнем Востоке, Северном Кавказе и Закавказье.


Антон Валагин

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Страны
Афганистан
Продукция
Р-17
Проекты
Ядерный щит
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