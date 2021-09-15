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ТАСС

В Бурятии открыли новый танковый полигон

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Т-72Б3 в движении
Т-72Б3 в движении.
Источник изображения: warspot.ru

В торжественной церемонии приняли участие замкомандующего объединения ВВО генерал-майор Игорь Тимофеев и зампредседателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Новый танковый полигон открыт в поселке Сосновый бор в Бурятии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Открыт новый полигон танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия. Это значительно повысит уровень боевой выучки танкистов, а также позволит более качественно готовить танковые экипажи для участия в "Танковом биатлоне", - сообщили в пресс-службе.

Ранее подразделения для стрельбы на танках Т-72Б совершали марши протяженностью более 250 км на полигон Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии.

Новый полигон оборудован с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. "Возведены "сирийские валы", огневые позиции для БМП габионного типа, - отметили в пресс-службе. -Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб танковой роты в обороне и наступлении".

В торжественной церемонии открытия полигона приняли участие заместитель командующего объединения ВВО генерал-майор Игорь Тимофеев и заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

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