ВВС Филиппин вернули в строй шесть многоцелевых вертолетов

ЦАМТО, 14 сентября. Командование ВВС Филиппин завершило ремонт шести ранее не эксплуатировавшихся вертолетов, что позволило расширить возможности по транспортировке войск и грузов.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, церемония возвращения к эксплуатации после завершения ремонта одного вертолета UH-1 "Супер Хью", двух UH-1 "Хью-2" и трех W-3A "Сокол" состоялась на авиабазе Кларк (провинция Пампанга).

Вертолеты прошли процедуру ремонта в целях компенсации нехватки многоцелевых машин в составе ВВС после начала снятия с вооружения устаревших вертолетов семейства UH-1 после крушения в январе одного из них на Минданао.

В настоящее время ВВС Филиппин проводят ревизию проекта приобретения 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" в рамках программы закупки вертолетов боевого обеспечения CUH (Combat Utility Helicopter) для замены парка UH-1. Поставка S-70i началась в ноябре 2020 года, однако один из шести вертолетов первой партии, принятых на вооружение, потерпел крушение в конце июня 2021 года. В результате катастрофы погибли шесть человек, а поставка техники была временно приостановлена.

Планы по закупке еще 15 "Блэк Хок" были одобрены президентом Родриго Дутерте в начале февраля 2021 года.