Войти
ЦАМТО

ВВС Филиппин вернули в строй шесть многоцелевых вертолетов

470
0
0
UH-1_Venom
Вертолет UH-1Y Venom.
Источник изображения: helicopterwise.com

ЦАМТО, 14 сентября. Командование ВВС Филиппин завершило ремонт шести ранее не эксплуатировавшихся вертолетов, что позволило расширить возможности по транспортировке войск и грузов.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, церемония возвращения к эксплуатации после завершения ремонта одного вертолета UH-1 "Супер Хью", двух UH-1 "Хью-2" и трех W-3A "Сокол" состоялась на авиабазе Кларк (провинция Пампанга).

Вертолеты прошли процедуру ремонта в целях компенсации нехватки многоцелевых машин в составе ВВС после начала снятия с вооружения устаревших вертолетов семейства UH-1 после крушения в январе одного из них на Минданао.

В настоящее время ВВС Филиппин проводят ревизию проекта приобретения 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" в рамках программы закупки вертолетов боевого обеспечения CUH (Combat Utility Helicopter) для замены парка UH-1. Поставка S-70i началась в ноябре 2020 года, однако один из шести вертолетов первой партии, принятых на вооружение, потерпел крушение в конце июня 2021 года. В результате катастрофы погибли шесть человек, а поставка техники была временно приостановлена.

Планы по закупке еще 15 "Блэк Хок" были одобрены президентом Родриго Дутерте в начале февраля 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Продукция
UH-1 Iroquois
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.11.2020
На Филиппины доставлены пять вертолетов S-70i "Блэк Хок"
12.10.2020
МНО Филиппин намерено закупить вертолеты UH-1H и MD-500 из состава ВС Республики Корея
19.06.2020
Первые шесть вертолетов S-70i "Блэк Хок" будут поставлены ВВС Филиппин до конца года
26.11.2018
Япония и Филиппины заключили соглашение о поставке запчастей для вертолетов UH-1H
13.06.2018
Япония передаст Вооруженным силам Филиппин крупную партию запчастей для вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:02
  • 33
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 14:01
  • 27
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?