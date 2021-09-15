БМПТ "Терминатор" поддержали наступление на учениях "Запад-2021"

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" были задействованы в ходе учебных боевых действий на стратегических учениях "Запад-2021" вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, БМПТ действовали в составе мобильных тактических групп во время перехода к наступательным действиям мотострелковой дивизии и танковой бригады коалиционной группировки.

Этот новый вид отечественной бронированной техники обладает хорошими характеристиками защиты, огневой мощи пушечно-ракетного вооружения, многоканальными прицелами и приборами наблюдения, современными средствами связи, обеспечивающими командную управляемость. 1000-сильный двигатель позволяет развивать высокую скорость во время маршей и при маневрировании на поле боя.

В последнее время гусеничные "Терминаторы" становятся обязательными участниками крупных военных маневров. В частности, в минувшем году они задействовались на командно-штабных учениях "Кавказ-2020".

В атаку были брошены танки, оборудованные противоминными тралами, инженерная техника и тяжелые самоходные огнеметы ТОС-1А "Солнцепек". От ударов с воздуха их прикрывали средства противовоздушной обороны.

В свою очередь, активно работала наша авиация - боевые вертолеты, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Впервые на практике были применены разведывательно-ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост", несущие управляемое ракетное вооружение.

В наземных действиях также были опробованы новейшие БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", а также инженерная система дистанционного минирования "Земледелие".

Алексей Моисеев