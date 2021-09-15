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Интерфакс-АВН

Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции, примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в формате видеоконференции

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции и примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля во вторник.

"С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи", - отметили в пресс-службе.

"Обсуждены также некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане", - говорится в сообщении.

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ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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