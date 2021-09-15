За учениями "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии наблюдают военные атташе 18 стран

Военнослужащие армии РФ на открытии стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

Минск. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Военные атташе почти двух десятков стран наблюдают за ходом маневров в рамках белорусско-российского учения "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне в Белоруссии.

"На Обуз-Лесновском полигоне за эпизодом учения наблюдают иностранные военные атташе из 18 стран, а также наблюдатели государств-членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, а также делегация международного Комитета Красного Креста", - сообщило во вторник Минобороны Белоруссии.

Там проинформировали, что в рамках учения соединениям и воинским частям региональной группировки предстоит отразить наступление противника, создать условия для контрудара и провести его. "В это же время в рамках содействия наступающим войскам на полигоне "Брестский" начинается десантирование главных сил тактического десанта. Одновременное десантирование на две площадки приземления в ограниченной промежуток времени значительно повышает эффективность десанта", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация приступают к огневой поддержке наступления региональной группировки войск.

"Атакующие подразделения прикрывает в воздухе авиация: вертолеты Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и вертолеты Ка-52 армейской авиации Вооруженных Сил России, уничтожая обнаруженные объекты в интересах наступающих войск", - сообщили в министерстве.