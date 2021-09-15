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WarSpot

Barak-8: теперь и на суше

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Источник изображения: warspot.ru

Индия раскрывает «зонтик» от сверхзвуковых ракет. Вчера, 13 сентября, портал savunmasanayist.com сообщил о том, что индийские ВВС приняли на вооружение разработанный совместно с Израилем мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Barak-8, также известный как MRSAM.

ЗРК Barak-8 уже используется индийским флотом, теперь же на военную службу поступил его наземный вариант. Первые системы ПВО с израильскими ракетами, поставленные ВВС Индии, предназначены для поражения авиации и ракет, в том числе сверхзвуковых. Кроме того, системы MRSAM заказаны индийскими сухопутными войсками.

Пуск ракеты Barak-8

Источник изображения: ynetnews.com

MRSAM, также известные как Barak 8, являются наземной модификацией корабельных ракет-перехватчиков LRSAM. Система ПВО Barak-8, вооружаемая одноимёнными ракетами, разработана израильской компанией IAI в партнерстве с индийской государственной организацией DRDO на основе ЗРК Barak, принятого на вооружение израильской армии в 1987 году. Изначально Barak-8 создавался в качестве ракеты корабельного базирования (первый пуск состоялся в 1999 году). В 2014 году IAI и DRDO начали работу по созданию ЗРК Barak-8 наземного базирования.

О закупке Индией ракет MRSAM объявили в феврале 2017 года, но только в июле 2019 года был подписан первый производственный контракт на сумму $100 млн. Совместное предприятие Kalyani Rafael Advanced Systems (KRAS) создано индийской компанией Kalyani Group и израильской Rafael Advanced Defense Systems.

ЗРК Barak 8 предназначен для одновременного обнаружения и поражения широкого спектра воздушных угроз (включая летательные аппараты, крылатые ракеты и ракеты класса «поверхность-поверхность») на малой и средней дальностях в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Боеприпас представляет собой двухступенчатую твердотопливную зенитную управляемую ракету длиной 4,5 м, оснащённую активной системой самонаведения. Ракета запускается с использованием вертикальной пусковой установки и способна осуществлять перехват цели на дистанциях 70-80 км.

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Страны
Израиль
Индия
Продукция
Barak-8
Компании
DRDO
IAI
KSSL
Rafael
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