Lockheed Martin поставит ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" СВ США и инозаказчикам

ЦАМТО, 14 сентября. МО США 10 сентября объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control соглашения на поставку ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" и соответствующих контейнеров для СВ США и инозаказчиков.

Стоимость контракта составила 101,332 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и завершатся к 30 сентября 2024 года. Ракеты в рамках программы "Иностранные военные продажи" будут поставлены ВС Индонезии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Информация о количестве заказанных ракет не разглашается.

В целом около 15 вариантов ПТУР "Хеллфайр" были разработаны и поставлены заказчикам с начала 1970-х гг.

Основным покупателем AGM-114 являются ВС США. ПТУР также поставлялись ВС Австралии, Египта, Франции, Греции, Ирака, Израиля, Японии, Ливана, Республики Корея, Кувейта, Нидерландов, Катара, Саудовской Аравии, Испании, Сингапура, Тайваня, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и других стран.