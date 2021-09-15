Под патронажем НАТО Украина ударит по России «Нерушимой устойчивостью»

В Одессе начались совместные с НАТО командно-штабные учения «Нерушимая устойчивость», целью которых является «противодействие гибридным угрозам» критической инфраструктуре в Черноморском регионе.

Как передает пресс-служба СНБО Украины, мероприятия проводятся украинским правительством при патронаже Высшей морской школы США.

«Учения проводятся Кабинетом Министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне», — говорится в сообщении.

В мероприятии также принимают участие специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Заявленная цель этих тренировок — развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования. Эта задача достигается путем усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности.

В СНБО уточняют, информирует портал Eadaily, что проведение учений является составляющей частью решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе. Этот документ был одобрен в апреле 2019 году в Вашингтоне.