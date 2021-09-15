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Гибридный беспилотник ZALA совершил рекордный перелет

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Источник изображения: vpk-news.ru

За время полёта (более 12 часов) гибридный БВС ZALA 421-16E5G преодолел расстояние более чем в 1130 километров.

Первый гибридный БВС ZALA совершил полет по маршруту Ижевск– Йошкар-Ола – Ижевск.

Разработчикам удалось реализовать систему одновременного применения беспилотного воздушного судна двумя лётными отрядами. Пункты управления находились в разных регионах России, операторы использовали новые высокоскоростные способы связи. Испытания показали, что система позволяет сократить количество людей, задействованных в управлении беспилотником и тем самым снизить влияние человеческого фактора.

ZALA Aero сообщает, что новая бортовая система визуальной навигации (ВНС) не зависит от спутниковой навигации, что позволяет воздушному судну проводить полет в полном радиомолчании, выполняя поставленную задачу, а также обеспечивает многоуровневую защиту против средств радиоэлектронной борьбы. Система показала себя на порядок точнее, чем инерциальная навигационная система. 

Также была продемонстрирована новая бортовая система интеллектуальной обработки AIVI. Система AIVI в пассивном режиме обеспечивает автоматическое обнаружение и распознавание объектов с нескольких источников, с обзорностью всей нижней полусферы (360 градусов), что позволяет получать актуальную информацию о количестве и местоположении объектов, изменении обстановки прямо во время полета.

Данная система позволяет увеличить площадь обследования БВС в 30 раз, по сравнению со штатными средствами обнаружения, исключая человеческий фактор при поиске интересующих объектов.

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Страны
Россия
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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