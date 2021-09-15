Business Insider (США): как рухнули планы России по использованию Су-33 в качестве палубных истребителей

Военный эксперт анализирует судьбу и перспективы российского истребителя Су-33 на фоне сообщений о продолжающейся модернизации палубной авиации ВМФ РФ. «Сушки» проходят переоборудование и оснащаются более мощными двигателями, улучшенной системой обнаружения противника. Все это делается для повышения возможностей самолета в качестве инструмента для проекции силы в прибрежных областях.

⦁ В начале 2000-х годов Су-33 зарекомендовал себя как многообещающий российский палубный истребитель

⦁ Однако военно-морская авиация перестала нуждаться в нем после того, как его затмил более компактный и универсальный конкурент

⦁ Возможно, Су-33 ожидает перезагрузка, но его судьба зависит от будущего единственного российского авианосца

В начале 2000-х годов Су-33 зарекомендовал себя как многообещающий российский палубный истребитель обеспечения превосходства в воздухе, но военно-морская авиация перестала нуждаться в нем после того, как его затмил более компактный и универсальный конкурент.

На последних этапах холодной войны советские стратеги придумали новую платформу для проецирования силы, чтобы обезопасить обширные евразийские границы СССР и составить конкуренцию авианосным ударным группам НАТО. Они придумали "тяжелые авианесущие крейсеры" или гибрид авианосца и тяжеловооруженного линкора.

Поначалу эти тяжелые крейсеры несли на борту истребители вертикального взлета и посадки Як-38, но эти самолеты были довольно быстро списаны из-за их весьма посредственных характеристик и серьезных технических проблем.

Для выполнения задач высокой интенсивности военно-морской флот СССР хотел создать более надежный самолет корабельного базирования, который обладал бы большей дальностью полета и большей грузоподъемностью.

Так и появился Су-33

Ближе к концу 1970-х годов было принято решение о начале разработки палубного варианта истребителя Су-27 (по классификации НАТО - Flanker). Сначала он получил название Су-27К, но затем его переименовали в Су-33. Он был представлен летом 1998 года.

Несмотря на их внешнее сходство, Су-33 имеет ряд практических отличий от Су-27: усиленное шасси, специальное шасси для посадки на неровном аэродроме, дестабилизаторы, складывающиеся крылья, заметно увеличенная площадь крыла и чуть более мощные двигатели АЛ-31Ф3.

Эти конструктивные особенности позволяют истребителю благополучно взлетать и садиться на палубу авианосцев с их короткими взлетно-посадочными полосами. Су-33 также оснащен двумя дополнительными узлами подвески для полезной нагрузки - всего их 12 - и, несмотря на значительное сходство с Су-27 в выборе вооружения, он совместим с противокорабельными ракетами Х-41/Х-31.

Однако Су-33 оказался слишком большим для комфортной массовой эксплуатации на российском авианосце "Адмирал Кузнецов". Что еще важнее, ему не хватило полного набора функций доставки боевого снаряжения для того, чтобы он мог успешно выполнять предназначенные ему функции в советской военно-морской авиации.

Несмотря на сумбурные попытки оснастить его противокорабельными ракетами, Су-33, несомненно, остался истребителем обеспечения воздушного превосходства.

Как и в случае с Су-27, неспособность эффективно выполнять удары по наземным целям сделала Су-33 совершенно несостоятельным в качестве специализированного инструмента для проекции силы в прибрежных областях и значительно снизила его оперативную ценность в качестве основного палубного истребителя "Адмирала Кузнецова".

Не помогает и то, что Су-33 поставляется с устаревшим пакетом авионики, который невозможно существенным образом модернизировать без масштабного переоборудования.

В 2009 году российский флот решил заменить около 30-35 Су-33, стоявших на вооружении, на более дешевые МиГ-29К. В некотором смысле переход от Су-33 к МиГ-29К представлял собой шаг назад в техническом отношении: так, Су-33 может похвастаться значительно большей дальностью полета и маневренностью.

Однако МиГ-29К гораздо эффективнее в качестве наземного ударного и многоцелевого истребителя. Кроме того, он оснащен более широким набором ракет, запускаемых вне зоны объектовой ПВО, и управляемых бомб.

Не менее важно и то, что МиГ-29К оснащен средствами радиоэлектронного подавления, технологией низкой заметности и сравнительно сложной многофункциональной бортовой РЛС "Жук-М" для значительно более точных ударов по земле.

Перезагрузка?

Если верить сообщениям, часть истребителей Су-33 проходят переоборудование и оснащаются модернизированными двигателями, улучшенной системой обнаружения и другими неназванными средствами. Все это делается в попытке повысить его жизнеспособность в качестве многоцелевого истребителя.

Объем и сроки выполнения этого пакета обновлений пока неизвестны. Боевое будущее Су-33 - и российской морской авиации вообще - неразрывно связано с единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который находится на капитальном ремонте после двух катастрофических аварий, случившихся за последние несколько лет.

Как сообщается, масштабное переоборудование "Адмирала Кузнецова" предполагает установку усовершенствованной и более надежной взлетной палубы, которая сможет принимать новейшие варианты Су-33 и МиГ-29К.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)