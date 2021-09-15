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Интерфакс-АВН

Военные на Камчатке провели учение по уничтожению кораблей условного противника в Тихом океане

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные на Камчатке провели учение по ликвидации кораблей условного противника в Тихом океане ракетами берегового комплекса "Бал", сообщил Тихоокеанский флот во вторник.

"Дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" из состава ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России выполнил электронные пуски по кораблям условного противника в акватории Тихого океана в рамках тактического учения", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Ракетчики обнаружили со стартовых позиций надводные цели, взяли их на сопровождение, провели идентификацию и условно поразили их на максимальном расстоянии ракетами Х-35", - сообщил флот.

По его данным, роль условного противника выполнил малый ракетный корабль "Смерч". Его экипаж маневрировал на высоких скоростях с постановкой активных и пассивных помех на удалении от береговой линии от 10 до 100 морских миль, сообщили военные.

"Всего к тактическому учению было привлечено более 150 военнослужащих и порядка 20 единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

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