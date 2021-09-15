Россия впервые применила ударные беспилотники «Ласточка»

Россия впервые применила разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост», которые входят в состав комплекса «Ласточка». Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) использовались для поддержки наступающих войск в ходе учений «Запад-2021», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Поддержку наступающих войск впервые на практике осуществляли ударные беспилотники, отметили в оборонном ведомстве. На учениях задействовали разведывательно-ударные БПЛА «Иноходец» и «Форпост», оснащенные системами разведки и целеуказания, а также вооруженные управляемыми ракетами.

Беспилотники смогли поразить живую силу и бронетехнику условного противника на открытой местности. Для уничтожения целей использовались осколочные и кумулятивные боеприпасы.

Беспилотник «Форпост» является лицензионной копией израильского разведывательного БПЛА Searcher II. В 2019 году Минобороны России опубликовало видео полета модернизированного беспилотника «Форпост-Р». Новую версию отличает использование российских комплектующих и взлетная масса в 500 килограммов.

В свою очередь, средневысотный БПЛА «Иноходец» является разработкой российской компании «Кронштадт». Беспилотник может нести управляемые и корректируемые авиабомбы, а также управляемые ракеты.

В июне стало известно о первом применении вооружения беспилотника «Альтиус» в ходе испытаний. БПЛА успешно нанес бомбовый удар по наземной цели. «Альтиус» использует тот же комплекс вооружения, который интегрирован в «Иноходец».

Даниил Иринин