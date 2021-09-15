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Украина купит еще 24 турецких беспилотника Bayraktar TB2

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

В 2021-22 годах Украина планирует закупить еще четыре комплекса турецких беспилотников Bayraktar TB2 (24 беспилотных летательных аппарата), заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report главнокомандующий Вооруженными силами страны, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, в настоящее время Киев располагает двумя такими комплексами (то есть 12 беспилотниками), один из которых находится в распоряжении воздушных сил страны, а другой — военно-морских. Залужный отметил, что украинским военным «нужно научиться эффективно с ними работать» и следует «обязательно знать тактику по формам их применения».

«В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства», — сказал главнокомандующий.

В августе генеральный конструктор, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 является легкой целью для российских зенитных ракетных комплексов.

В июле Defense Express сообщило, что Bayraktar TB2 Военно-морских сил Украины, которые были куплены у Турции для сдерживания «российской угрозы» в Черном и Азовском морях, оказались «продвинутыми».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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