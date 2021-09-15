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ЦАМТО

ВВС Греции получат дополнительно шесть истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: flightglobal.com

ЦАМТО, 14 сентября. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 12 сентября на своей странице в Twitter подтвердила достижение договоренности с Грецией о дополнительной поставке шести многоцелевых истребителей "Рафаль"..

В результате количество проданных Афинам французских истребителей увеличилось до 24 ед.

Как сообщает France24.com, днем ранее, в ходе 85-й Международной многоотраслевой ярмарки в Салониках (Thessaloniki International Fair) премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерении приобрести шесть дополнительных "Рафаль".

Греция стала первой европейской страной, купившей самолеты "Рафаль". Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Греция и Франция заключили контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, стоимость которых составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль".

Для снижения затрат ВВС Греции закупили 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВКС (10 одноместных и два двухместных). Первые 6 самолетов из состава ВКС Франции должны быть переданы по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов – к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВВС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года). Dassault Aviation передала первый самолет командованию ВВС Греции 21 июля.

Информация о намерении Минобороны Греции закупить дополнительную партию "Рафаль" и увеличить численность формируемой в составе ВВС Греции эскадрильи до 24 ед. впервые появилась в апреле. Исходя из стоимости покупки первой партии самолетов, предполагалось, что приобретение 6 дополнительных истребителей обойдется в 800 млн. евро.

Самолеты будут поставлены ВВС Греции в версии F3R, разработанной Dassault Aviation, Thales, MBDA и Safran. Она включает основные обновления программного и аппаратного обеспечения, в том числе интеграцию управляемых ракет большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" и новейшей версии модульного высокоточного боеприпаса AASM (Armement Air-Sol Modulaire) класса "воздух-земля" с лазерным наведением, РЛС c активной антенной решеткой с электронным сканированием RBE2 компании Thales, автоматическую систему предотвращения столкновений Auto-GCAS (automatic ground collision avoidance system), улучшенную систему дозаправки в воздухе, контейнер целеуказания TALIOS компании Thales, систему РЭБ SPECTRA (Systeme de Protection et d'Evitement des Conduites de Tir du Rafale).

В мае этого года Хорватия стала второй европейской страной, купившей истребители "Рафаль".

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Страны
Греция
Франция
Хорватия
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Leonardo
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