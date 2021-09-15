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ЦАМТО

Робототехнические комплексы "Уран-9" обеспечили смену позиций мотострелковых подразделений на полигоне Мулино

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Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9".
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"

ЦАМТО, 14 сентября. Смену позиций мотострелковых подразделений при ведении маневренной обороны впервые обеспечили роботы разведки и огневой поддержки из состава робототехнического комплекса "Уран-9" в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа ССУ "Запад-2021" на полигоне Мулино.

Благодаря мощному универсальному вооружению, робототехнический комплекс "Уран-9" способен уничтожать огневые точки и фортификационные сооружения противника, бороться с танками, боевыми бронированными машинами и живой силой, при этом не подвергая опасности жизни личного состава.

В состав вооружения робототехнического комплекса "Уран-9" входят четыре противотанковых ракетных комплекса "Атака", двенадцать реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-мм автоматические пушки и пулеметы ПКТМ.

Действия робототехнического подразделения обеспечил тактический лазерный комплекс "Карьер", возможности которого позволяют обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия на дальности до 2000 м, что позволяет исключить прицельный огонь вооружения противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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