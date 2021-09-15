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ЦАМТО

Атомный ледокол "Арктика" прибыл на Балтийский завод

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Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике.
Источник изображения: info / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 14 сентября. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 после прохождения докового ремонта выполнил межзаводской переход из Кронштадта на Балтийский завод (входит в ОСК).

Ранее для проведения плановых работ по замене гребного электродвигателя (ГЭД) судно встало в док Кронштадтского морского завода (входит в состав ОСК), где пробыло ровно месяц. За этот срок специалисты Балтийского завода произвели вырезку части наружной обшивки корпуса ледокола и выполнили комплекс операций по замене гребного электрического двигателя. Кроме того, осуществлен ряд мелких работ, включающий в себя работы по ревизии винторулевого комплекса, донно-бортовой арматуры и окраске корпуса судна.

В сопровождении 5 буксиров 12 сентября ледокол покинул док имени Велещинского. Из-за неблагоприятных погодных условий выход из дока и переход из Кронштадта в Санкт-Петербург занял около 9 часов. В ночь на 13 сентября судно было ошвартовано у причала Балтийского завода и на борт было принято береговое электропитание и подключена пожарная система.

В ближайшие дни специалисты предприятия приступят к работам по окончательному монтажу ГЭД, его центровке и наладке систем. В середине октября завод должен приступить к испытаниям двигателя правого борта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
Арктика
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