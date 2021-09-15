Страны НАТО озабочены военным присутствием России в Африке

В последние годы Москва создает по всей Африке — от Ливии до Нигерии, от Эфиопии до Мали — важнейшие стратегические военные альянсы и приобретает все более благоприятную репутацию в обществе, бросая вызов доминированию США и Франции на континенте.

Успех политик Москвы заключается в том, что она предлагает альтернативы африканским государствам, успевшим разочароваться в дипломатическом сотрудничестве с западными странами. Такое мнение прозвучало на американском телеканале CNBC.

«Россия пытается изменить сложившееся положение дел в Африке, используя отсутствие безопасности и дипломатические споры с западными державами в качестве плацдарма для расширения своего присутствия на континенте», — заявил каналу эксперт Эллиот Смит.

«Главным в этих действиях является предложение альтернатив странам, которые разочаровались в дипломатическом сотрудничестве с западными странами», — добавил он.

В статье Смита, выложенной на сайте телеканала, сообщает Eadaily, обращается внимание на то, что на 2022 год запланирован второй саммит Россия-Африка.

На первом саммите, состоявшемся в Сочи в 2019 году, президент Владимир Путин заявил, что Россия «не собирается участвовать в новом переделе богатств континента, мы, скорее, готовы участвовать в конкуренции за сотрудничество с Африкой».