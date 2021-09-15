«Напряженности вокруг создания военной базы РФ в Порт-Судане никакой нет»

Никакой политической напряженности вокруг планов создания военной базы РФ в Порт-Судане на берегу Красного моря нет, но есть некоторые обстоятельства, которые задерживают работу, сообщил высокопоставленный источник в МИД РФ.

«Напряженности никакой нет, я не вижу никаких осложнений», - сказал высокопоставленный дипломат Интерфаксу.

По его словам, «в принципе, договорились, но есть некоторые обстоятельства, которые пока задерживают работу на этом направлении».

Собеседник агентства напомнил, что после смены власти в стране парламент не работал в полную силу, в то время как договоренности о военной базе нуждались в его утверждении. Кроме того, подчеркнул он, «там были кое-какие встречные обещания с нашей стороны по линии контактов военных, и этот вопрос тоже не урегулирован по объективным причинам, не из-за политических предпочтений, а чисто физически».

1 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ на Красном море. Соглашение было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

В начале июня 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе.

«Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане», - заявил аль-Хусейн.