Войти
Военно-промышленный курьер

«Напряженности вокруг создания военной базы РФ в Порт-Судане никакой нет»

522
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Никакой политической напряженности вокруг планов создания военной базы РФ в Порт-Судане на берегу Красного моря нет, но есть некоторые обстоятельства, которые задерживают работу, сообщил высокопоставленный источник в МИД РФ.

«Напряженности никакой нет, я не вижу никаких осложнений», - сказал высокопоставленный дипломат Интерфаксу.

По его словам, «в принципе, договорились, но есть некоторые обстоятельства, которые пока задерживают работу на этом направлении».

Собеседник агентства напомнил, что после смены власти в стране парламент не работал в полную силу, в то время как договоренности о военной базе нуждались в его утверждении. Кроме того, подчеркнул он, «там были кое-какие встречные обещания с нашей стороны по линии контактов военных, и этот вопрос тоже не урегулирован по объективным причинам, не из-за политических предпочтений, а чисто физически».

1 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ на Красном море. Соглашение было подписано в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

В начале июня 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе. 

«Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане», - заявил аль-Хусейн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.09.2021
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
02.07.2021
Замглавы МО РФ Панков будет представлять Думе на ратификацию договор о пункте ВМФ в Судане
03.06.2021
Эксперт увидел "руку Америки" в ситуации с пунктом ВМФ России в Судане
23.11.2020
Ради борьбы с Китаем США разожгли войну в Африке
25.05.2020
Советское наследие Америки
21.04.2008
Долг расцвел проектами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:44
  • 32
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 13:35
  • 26
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?