Войти
ТАСС

Более 50 воздушных судов проверили действия дежурных сил ПВО на учениях "Запад-2021"

525
0
0
Пилот истребителя МиГ-31
Пилот истребителя МиГ-31.
Источник изображения: РИА Новости

В Минобороны отметили, что экипажи ВКС приближались к зоне ответственности подразделений ПВО ЗВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 50 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) проверили работу дежурных сил противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) на совместных учениях РФ и Белоруссии "Запад-2021". Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

"В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52. Воздушные суда должны были преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для радиолокационных станций радиотехнических войск", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что экипажи ВКС приближались к зоне ответственности подразделений ПВО ЗВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Некоторые из них выполняли полет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, в плотных строевых порядках и с использованием радиопомех. Полеты выполнялись в светлое и темное время суток.

"Боевые расчеты радиотехнических войск Западного военного округа отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО", - отметили в министерстве.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" проходят раз в два года. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь. Всего в учениях "Запад-2021" принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ан-2
Ан-26
Ка-52
Ми-8
МиГ-31
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.09.2019
ПВО в Центральном военном округе проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов
12.08.2019
Военная авиация России переживает эпоху возрождения
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
10.08.2009
Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:44
  • 32
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 13:35
  • 26
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?