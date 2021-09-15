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Российская газета

Самоходку "Спрут" сбросили с вышки для проверки прочности

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Перспективную противотанковую самоходку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать ударные нагрузки при десантировании с парашютом.

- Мы создали максимальные перегрузки, "Спрут" их выдержал, функциональность ни одной системы не пострадала. Десантирование выполнялось со специальной вышки. Следующий шаг - сброс машины с самолета, - рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Парашютная система для "Спрута" находится в стадии разработки. После ее завершения будет произведено тестовое авиадесантирование, добавил заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев. В рамках госиспытаний машину также должны будут перевезти на Ил-76, Ан-124 и внешней подвеске вертолета Ми-26.

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" выполнена на оригинальном гусеничном шасси, защищена алюминиевой броней со стальными накладками в лобовой проекции и вооружена ракетно-артиллерийским комплексом калибра 125 миллиметров. Машина способна плавать, десантироваться в воздух и воду, может перевозиться кораблями и транспортной авиации. На международном рынке САУ классифицируется как легкий танк.


Антон Валагин

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Продукция
2С25 Спрут-СД
Ан-124
Ил-76
Ми-26
Компании
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