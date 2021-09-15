Войти
Российская газета

Бомбометание с российского дрона "Форпост" показали на видео

813
0
0

В Сети появилось видео боевого применения российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост-Р".

Аппарат выполнил бомбометание по наземной цели.

"Форпост-Р" - российская версия израильского БПЛА Searcher, собранная из отечественных комплектующих. В частности, в аппарате применен двигатель АПД-85. Дрон может нести до 120 килограммов полезной нагрузки. Помимо систем наблюдения и разведки, это средства поражения: бомбы и противотанковые ракеты. В ходе попавших на видео испытаний дрон сбросил две бомбы малого калибра


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Searcher 2
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.11.2020
Некоторые подробности сборки израильских БЛА на Уральском заводе гражданской авиации
17.12.2012
Основные программы России по импорту вооружений западного производства
12.01.2012
СМИ: Израиль может продать России большие беспилотники
28.07.2011
Информационные технологии под грифом «Совершенно несовершенно»
28.04.2009
Беспилотный опыт Израиля принят на вооружение Минобороны России
13.04.2009
Беспилотный намек. Российские генералы теряют надежду на отечественный ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:44
  • 32
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 13:35
  • 26
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?