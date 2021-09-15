Бомбометание с российского дрона "Форпост" показали на видео

В Сети появилось видео боевого применения российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост-Р".

Аппарат выполнил бомбометание по наземной цели.

"Форпост-Р" - российская версия израильского БПЛА Searcher, собранная из отечественных комплектующих. В частности, в аппарате применен двигатель АПД-85. Дрон может нести до 120 килограммов полезной нагрузки. Помимо систем наблюдения и разведки, это средства поражения: бомбы и противотанковые ракеты. В ходе попавших на видео испытаний дрон сбросил две бомбы малого калибра

Антон Валагин