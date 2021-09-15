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Российская газета

Российский корабль напугал британцев

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Источник изображения: Andrey Luzik /Wikimedia.org

Российское исследовательское судно "Янтарь", занимающееся изучением Мирового океана, напугало британцев. Оно появилось вблизи территориальных вод Великобритании.

На появление "Янтаря" у берегов Ирландии обратил внимание британский эксперт Саттон. По его мнению, океанографическое судно также является охотником за подводными коммуникациями. В статье издания UK Defence Journal написали, что в задачи "Янтаря" входит разведка, повреждение подводных кабелей. Все это, по мнению журналистов, могут сделать глубоководные аппараты АС-37 "Русь" проекта 16810 и "Консул" проекта 16811, способные погружаться на глубину до 6 тысяч метров.

Между тем военное ведомство Великобритании ответило, что знает о присутствии судна у западного побережья Ирландии. "Янтарь" находится за пределами территориальных вод страны. Его деятельность соответствует правилам Конвенции ООН по морскому праву для транзита через международные воды. Издание напомнило, что "Янтарь" использовался и для поисково-спасательных операций, в частности, для помощи в поисках пропавшей аргентинской подводной лодки ARA San Juan в 2017 году.

"Янтарь" - океанографическое исследовательское судно проекта 22010. Построено на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по контракту с Главным управлением глубоководных исследований министерства обороны Российской Федерации. Кроме аппаратов "Русь" и "Консул" может использовать глубоководный обитаемый аппарат "Мир". В 2017 году судно нашло на дне Средиземного моря истребители Су-33 и МиГ-29КР из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова". Приписано к Северному флоту.


Светлана Цыганкова

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Страны
Аргентина
Великобритания
Ирландия
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Адмирал Кузнецов
Су-33
Компании
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ООН
Янтарь ПСЗ
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