"Спасет, если собьют". Российские летчики получат новое оружие

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Компактный, мощный, скорострельный и малошумный: экипажи армейской и тактической авиации ВКС России скоро вооружат пистолетом-пулеметом ППК-20. Об обновлении носимого аварийного запаса (НАЗ) говорят уже не первый год — сейчас на боевые задания летчики отправляются с оружием еще советской разработки.

Последний аргумент

Пилот, участвующий в военных действиях, должен быть готов вступить в бой на земле, если вдруг его машину собьют за линией фронта.

"Руководство Воздушно-космических сил России приняло решение о штатном включении в НАЗ летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолета-пулемета ППК-20, — сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. — Работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнут в ближайшее время".

Пистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ППК-20 — пистолет-пулемет Калашникова под патрон 9х19 "Парабеллум". За основу взяли серийно выпускаемый в Ижевске "Витязь-СН", предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники на дистанциях до 250 метров. У ППК-20 эргономичная рукоятка, также можно добавить телескопический шестипозиционный приклад.

Кроме того, есть дополнительная полочка на переводчике режимов огня, что положительно сказалось на стабильности при стрельбе. На крышке ствольной коробки — планка Пикатинни, такие же могут устанавливаться снизу и сбоку на цевье для крепления тактического обвеса. Особое внимание разработчики уделили размерам: ППК-20 предельно компактный.

"В сложенном состоянии наш пистолет-пулемет занимает совсем немного места и легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов, — рассказал представитель концерна "Калашников" Виталий Бойко. — Вес в снаряженном состоянии — не больше трех килограммов. На оружие легко установить любой подходящий под конкретную задачу обвес, который умещается в разгрузочном жилете".

Пистолет-пулемет поставляют со штатным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, что очень важно: летчики после катапультирования часто приземляются на вражеской территории, и чем меньше они шумят, тем больше у них шансов выжить.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Готовность к бою

"Необходимость замены автоматического оружия военных пилотов назрела уже давно, — отметил в беседе с РИА Новости летчик-снайпер полковник запаса Сергей Екимов. — До этого нам в НАЗ в боевых условиях включали только АКСУ (автомат Калашникова складной укороченный. — Прим. ред.). К нему полагалось четыре магазина по 30 патронов. Помимо этого — по две гранаты Ф-1. Плюс в разгрузочном "лифчике" предусмотрены отсеки для пистолета Стечкина с пятью обоймами на 20 патронов каждая".

Именно из "стечкина" отстреливался от боевиков майор Роман Филипов, героически погибший 3 февраля 2018-го в Сирии. Его Су-25 сбили в районе зоны деэскалации Идлиб, летчик катапультировался и приземлился на территории, контролируемой экстремистами. Когда офицера окружили, он укрылся за большим камнем и принял неравный бой. Филипов успел ликвидировать двоих бандитов, после чего выдернул из гранаты чеку. К подобным ситуациям готовят всех летчиков.

"В каждой части два раза в год сдают зачеты по стрелковой подготовке, — уточнил Екимов. — Особо отмечу, что российские летчики сами пристреливают оружие, поэтому прекрасно знают его устройство, баллистику пули и прочее".

Церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ на аэродроме Черниговка штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. 24 марта 2018 Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

"Комар" и ракеты

Огнестрельное оружие и гранаты — лишь часть носимого аварийного запаса. Также в комплекте режущие инструменты, аптечка, консервы, сублимированное мясо, спички, рыболовные снасти, сигнальные ракеты, компас, радиомаяк, фонарь, рация.

НАЗ хранится в катапультном кресле и приземляется неподалеку. Некоторые предметы для выживания летчики размещают в подсумках разгрузочных жилетов. Но эксперты уверены: комплектацию НАЗ давно пора пересмотреть.

"Следом за стрелковым оружием летчики должны получить и другие новинки, — продолжает Екимов. — К примеру, штатный радиомаяк "Комар" еще советской разработки эффективен лишь в зоне прямой видимости. В фильмах показывают, что он "цепляется" чуть ли не к спутнику, а на деле его дальность крайне мала, особенно в горах".

Радиус применения боевой авиации растет, значит, летчикам необходимы современные средства спутниковой навигации для упрощения ориентирования на местности в случае катапультирования.

Опрошенные специалисты сходятся в том, что в НАЗ пригодились бы маскировочные халаты (зимний или летний), поскольку сегодня экипажи в основном летают в синих комбинезонах, которые прекрасно видно на земле в любую погоду. А также более плотное питание.

Так, Екимов привел в пример опыт ВВС США, где в НАЗ традиционно включают так называемые сухпайки желейного типа: арахисовые и другие смеси с высокой калорийностью.